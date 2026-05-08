"Me estoy empoderando un poco más": Nelson Mauri se refiere a su comentado cambio de look

08 may. 2026 - 12:30 hrs.

Tras la viralización de una fotografía de Nelson Mauri, en la que aparece con un renovado look con cabello largo, el exbailarín de Rojo realizó un video en el que salió al paso de los comentarios.

A través de sus historias en Instagram, se refirió a esta reaparición en los medios de comunicación. "Me di cuenta por ahí que hoy día, mi apariencia física está dando que hablar, pero quiero decirles que ustedes están en el derecho de opinar y expresarse como quieran o lo que sientan", comenzó.

En este sentido, manifestó estar "en una versión en donde me estoy empoderando un poco más de cómo realmente me siento".

"Busquen su felicidad"

En un segundo registro, Nelson Mauri ahondó en la expresión personal.

"Los quiero invitar a que ustedes busquen su felicidad igual, a que dejen de lado el qué dirán. Si ustedes quieren expresarse de una manera o pasarse de otra, estamos todos en el mismo derecho".

"Aquí lo más importante es que seas feliz y que tú estés contento contigo mismo y, en este caso, por lo menos yo lo estoy, así que es lo único que importa. (...) Péinense, vístanse como quieran, da igual", afirmó.

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