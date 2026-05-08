"No me dirija": Fran García-Huidobro frenará en seco a Fabio Agostini en el capítulo 129 de El Internado

08 may. 2026 - 00:59 hrs.

En el avance del capítulo 129 de El Internado, los participantes enfrentarán una nueva Asamblea del Fuego, la cual estará llena de peleas entre todos.

Uno de los momentos más tensos será cuando Fran García-Huidobro frene en seco a Fabio Agostini por su actitud en el cara a cara.

"Señor Agostini, no me dirija nunca más, este cara a cara lo dirijo yo, no usted", expresará la animadora, dejando sin palabras al español.

El Internado

La fuerte declaración de Akemi Nakamura

Por otro lado, Tom Brusse le dirá a Akemi Nakamura que está seguro que ella tiene sentimientos por él y ella responderá que quizás cuando Camila Nash se vaya, ella intente un romance.

Finalmente, Arenita será bastante irónica con el marroquí y lanzará comentarios que ella asegurará que no entenderá por su bajo nivel de inteligencia.