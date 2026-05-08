Vanessa se dará cuenta: Franco Barraza revelará un secreto de su pasado en el capítulo 291 de EJDO

08 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) cumplirá con su palabra y le pagará en efectivo los costos de reparación de su auto a Vanessa (Begoña Basauri).

Ella entonces le devolverá el collar con el anillo que Barraza le dejó en prenda, mientras que él de inmediato lo pondrá de regreso en su cuello.

El amor que Franco perdió

Con curiosidad, la periodista querrá averiguar más de este hombre: "Se ve que tiene mucho valor para ti. ¿Te puedo hacer una pregunta...?".

El Jardín de Olivia / Mega

Él de inmediato sabrá para dónde va la interrogante y saldrá al paso. "No nos divorciamos. Ella murió... la mataron; un desgraciado la asesinó", revelará.

Considerando la mala sangre que tiene contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), ¿tendrá él la responsabilidad de lo que le ocurrió a su esposa? ¿Qué otros motivos podrían llevarlo a buscar venganza?