"Voy a tener que ir a visitarlo": Clemente está dispuesto a recurrir a su padre para salvar a Oli en EJDO

07 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 290 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) supo del secuestro de Olivia (Violeta Silva) y quiso prestar su ayuda. Tras pasar dos años en la cárcel, ya tiene algunos contactos en los bajos fondos que podrían dar luces de la niña.

"No perdemos nada y podemos ganar mucho. Eso sí, para partir yo necesito que me digan si tienen alguna mínima sospecha de quién puede estar detrás de esto", dijo Guerrero.

El Jardín de Olivia / Mega

El único que puede saber la verdad

Lo cierto es que sí hay una pista. El secuestrador reveló tener una rencilla con Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), al punto en que quiere hacerle daño indirectamente a través de su familia.

"Todos sabemos de lo que mi papá es capaz, y yo he sido testigo de todas las personas a las cuales mi papá ha tenido que perjudicar para construir su imperio. Pero también hay secretos que ni yo ni mi familia sabemos y que quizás nunca vamos a saber", dijo Clemente.

Esto lo llevó a una conclusión: "Si hay una persona que me puede ayudar a recuperar a mi hija es él. Ya no tengo otra alternativa. Si tengo que pedirle ayuda para poder recuperar la Oli, entonces voy a tener que ir a visitarlo".