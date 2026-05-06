El Jardín de Olivia - Capítulo 289: Un fracasado operativo de rescate

06 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) acudió al estacionamiento que le indicó el secuestrador. Un vehículo con los vidrios polarizados se detuvo y en el maletero colocó el bolso con dinero, pero de Olivia (Violeta Silva) ni rastro.

Desesperado, este padre se comunicó con el raptor, quien dejó en claro que el primero en no cumplir con las condiciones del trato fue el mismo Walker al llamar a la policía. Llevarse a la niña nunca fue un asunto de dinero, sino para vengarse de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Santana (Matías Oviedo) y su equipo tuvieron que entrar en acción. Dieron caza al vehículo que transportaba el millón de dólares, para descubrir que el conductor no tiene relación con el secuestro.

El Jardín de Olivia / Mega

Un reportaje que complica a Vanessa

En los medios de comunicación apareció un reportaje sobre Vanessa Riesco (Begoña Basauri) que destapa sus vínculos con los crímenes de Luis Emilio. Esta situación la dejó en la cuerda floja porque ensucia el cambio de imagen que la empresa busca.

La periodista decidió descubrir quién está tras la nota y tuvo una reunión con la colega que redactó el escrito. Esta mujer admitió que un anónimo le informó todo, con clara intención de perjudicarla.