Un anónimo la denunció a la prensa: Reportaje puso en riesgo el puesto de Vanessa en El Jardín de Olivia

06 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) y Bastián (Alonso Quintero) entraron con urgencia a la oficina de Vanessa (Begoña Basauri) porque una publicación en la prensa los tiene en el ojo del huracán.

Undurraga estaba furioso: " Ahí dice que es una burla que le estemos haciendo a la desconocida a Luis Emilio Walker. Tú eres uno de los rostros más importantes de esta empresa y durante años le estuviste blanqueando la imagen al viejo".

Precisamente ahora que intentan sanear las cosas en el holding, el reportaje echa abajo sus esfuerzos y, por eso, el puesto de Vanessa está en riesgo.

El Jardín de Olivia / Mega

Alguien en contra de Vanessa y los Walker

Después de la agresiva conferencia de prensa, la aparición de este reportaje muestra un claro patrón para perjudicarlos. Por este motivo, Riesco se encontró con la periodista que lo escribió y descubrió una mano negra.

"A mí me llegó un anónimo con toda la información. Sí, y no tengo idea quién habrá sido, pero lo único que está claro es que hay alguien que está intentando hacerles daño, a ti y a los Walker", le reveló la mujer.