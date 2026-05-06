¿Sacará provecho? Barraza descubrirá que Vanessa trabaja para Clemente en el capítulo 290 de EJDO

06 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 290 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se contactará con Franco (Emilio Edwards) para arreglar el asunto del choque. Ya cuenta con un presupuesto del taller y el motorista debe hacerse cargo de los costes.

Mientras hablan por teléfono, Ignacia (Cota Castelblanco) llegará a la oficina con documentos del banco para pedir la opinión de la periodista. Vanessa dejará la llamada en pausa para examinarlos.

"¿Un comprobante de retiro? Espérate, ¿a nombre de Clemente Walker por un millón de dólares? ¿Qué es esto, Ignacia?", preguntará alarmada. No hay razones conocidas por las que su ex necesite tanto dinero y más aún sin informarle a su familia de este movimiento.

El Jardín de Olivia / Mega

Una inesperada conexión

Barraza alcanzará a escucharlas al otro lado de la línea y se quedará en shock por la coincidencia.

"Vanessa, disculpa, pero es que no pude evitar escuchar tu conversación. ¿Tú trabajas con Clemente Walker?", le preguntará. Con esta casualidad por delante, ¿el secuestrador de Olivia (Violeta Silva) sacará provecho?