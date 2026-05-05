Santana se unirá a la persecución del secuestrador tras fracasar con el rescate en el capítulo 289 de EJDO
En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) necesitará ayuda urgente. El secuestrador se llevará el dinero, pero no regresará a Olivia (Violeta Silva) con su familia.
Manejando a toda velocidad para atrapar a este sujeto, llamará a Santana (Matías Oviedo): "Se llevaron la plata y no me devolvieron a la Oli".
Gabriel ayudará a Clemente
El comisario intentará calmarlo y encontrar una manera de resolver la situación. Necesitará detalles como el tipo de vehículo en el que se mueven los captores y otro tipo de datos que le permitan a Salcedo y él salir en su búsqueda.Ir a la siguiente nota
Tras descubrir las características del auto, pronto lo verán pasar y saldrán a perseguirlo.
Sin nada más que confiar en su trabajo, Clemente les rogará que "hagan lo que sea, pero, por favor, devuélvame a mi hija, recupérenla".Ve el capítulo en