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Santana se unirá a la persecución del secuestrador tras fracasar con el rescate en el capítulo 289 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) necesitará ayuda urgente. El secuestrador se llevará el dinero, pero no regresará a Olivia (Violeta Silva) con su familia. 

Manejando a toda velocidad para atrapar a este sujeto, llamará a Santana (Matías Oviedo): "Se llevaron la plata y no me devolvieron a la Oli". 

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El comisario intentará calmarlo y encontrar una manera de resolver la situación. Necesitará detalles como el tipo de vehículo en el que se mueven los captores y otro tipo de datos que le permitan a Salcedo y él salir en su búsqueda. 

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Tras descubrir las características del auto, pronto lo verán pasar y saldrán a perseguirlo. 

Sin nada más que confiar en su trabajo, Clemente les rogará que "hagan lo que sea, pero, por favor, devuélvame a mi hija, recupérenla". 

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