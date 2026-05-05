Santana se unirá a la persecución del secuestrador tras fracasar con el rescate en el capítulo 289 de EJDO

05 may. 2026 - 18:35 hrs.

En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) necesitará ayuda urgente. El secuestrador se llevará el dinero, pero no regresará a Olivia (Violeta Silva) con su familia.

Manejando a toda velocidad para atrapar a este sujeto, llamará a Santana (Matías Oviedo): "Se llevaron la plata y no me devolvieron a la Oli".

Gabriel ayudará a Clemente

El comisario intentará calmarlo y encontrar una manera de resolver la situación. Necesitará detalles como el tipo de vehículo en el que se mueven los captores y otro tipo de datos que le permitan a Salcedo y él salir en su búsqueda.

El Jardín de Olivia / Mega

Tras descubrir las características del auto, pronto lo verán pasar y saldrán a perseguirlo.

Sin nada más que confiar en su trabajo, Clemente les rogará que "hagan lo que sea, pero, por favor, devuélvame a mi hija, recupérenla".