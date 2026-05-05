Akemi Nakamura le hará broma a Michelle Peint que la hará gritar del miedo en el capítulo 126 de El Internado
En el avance del capítulo 126 de El Internado, Akemi Nakamura se pondrá bastante creativa y le dirá a Furia que quiere hacer una broma a los compañeros que están en el patio.
Todo esto ocurrirá a altas horas de la noche y cuando todo esté oscuro, la modelo se esconderá entre las camas y esperará a Michelle Peint.
La joven estará a punto de llegar a su cama, cuando la japonesa se acercará y la asustará, provocando su fuerte grito.
Un duelo de eliminación difícil
Por otro lado, Arenita, Blu Dumay y Adrián Pedraja se enfrentarán en un nuevo duelo de eliminación, donde tendrán que hacer una difícil preparación.
Al momento de evaluar, Luciano y Yann Yvin encontrarán varias falencias en las preparaciones ¿Quién será el famoso que dejará para siempre El Internado?
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de