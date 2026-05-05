Akemi Nakamura le hará broma a Michelle Peint que la hará gritar del miedo en el capítulo 126 de El Internado

05 may. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 126 de El Internado, Akemi Nakamura se pondrá bastante creativa y le dirá a Furia que quiere hacer una broma a los compañeros que están en el patio.

Todo esto ocurrirá a altas horas de la noche y cuando todo esté oscuro, la modelo se esconderá entre las camas y esperará a Michelle Peint.

La joven estará a punto de llegar a su cama, cuando la japonesa se acercará y la asustará, provocando su fuerte grito.

El Internado

Un duelo de eliminación difícil

Por otro lado, Arenita, Blu Dumay y Adrián Pedraja se enfrentarán en un nuevo duelo de eliminación, donde tendrán que hacer una difícil preparación.

Al momento de evaluar, Luciano y Yann Yvin encontrarán varias falencias en las preparaciones ¿Quién será el famoso que dejará para siempre El Internado?