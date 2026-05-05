¡Clemente pagará pero no habrá rastro de Olivia! Franco Barraza incumplirá el trato en el capítulo 289 de EJDO

05 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) retiró el millón de dólares para pagar el rescate de Olivia (Violeta Silva), pero cometió un error fatal al comentarle los antecedentes a Gabriel (Matías Oviedo).

Franco Barraza (Emilio Edwards) lo espiaba y supo lo que se tramaba en su contra, así que se lo hará pagar caro.

El Jardín de Olivia / Mega

La llamada de Barraza

Walker llegará al estacionamiento pactado y dejará el bolso con dinero para que lo recogiera un vehículo con los vidrios polarizados. Sin embargo, cuando llegue el turno de ver a su hija sana y salva, nada sucederá.

El auto se irá, dejándolo completamente desesperado y solo.

Barraza entonces llamará para demostrar que con él no se juega: "Teníamos un trato, Clemente. Te pedí claramente que no metieras a la policía en esto y no cumpliste".