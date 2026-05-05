Vanessa podría ser despedida tras un polémico reportaje en su contra en el capítulo 289 de EJDO

05 may. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 289 de El Jardín de Olivia, una periodista lanzará un polémico reportaje sobre Vanessa Riesco (Begoña Basauri), en el que destapará todos los movimientos que hizo para cubrir los delitos de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Joaquín (Francisco Dañobeitia) no permitirá que la imagen de la empresa se debilite más y pedirá la cabeza de la jefa de comunicaciones.

"Tú eres la experta en comunicaciones, ¿o no? ¿A ti te parece sensato tirarte ahora a la línea de fuego?", le preguntará.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa sacará las garras

Las cosas no se quedarían así. Vanessa necesita saber quién le pagó a esta reportera para dejar su reputación por el piso. Frente a la responsable, lanzará una amenaza: "Me dices ahora mismo quién te mandó escribir esa nota, si no, olvídate de volver a trabajar en tu vida porque te aviso, te metiste con la persona equivocada".

Asustada, esta mujer confesó que no recibió dinero, pero sí un anónimo con toda la información.