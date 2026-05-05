"Thriller melodramático": Mario Horton adelanta cómo será su personaje y la trama de Salvando a Ema
Quedan tan solo 7 días para el estreno de Salvando a Ema y Mega.cl conversó de manera exclusiva con Mario Horton, quien nos contó más sobre su personaje.
En la primera teleserie vertical de nuestro canal, el actor dará vida a Esteban, un hombre bastante misterioso y que tendrá un rol fundamental en la ficción.
"Cumple varios roles, varias tareas para el personaje de la Antonia Santa María, en este thriller melodramático", expresó el intérprete.
¿Cómo será la trama de Salvando a Ema?
Tras lo anterior, Mario Horton reveló su emoción y la de su equipo ante el inminente estreno de la primera teleserie vertical de Mega: "Estamos muy entusiasmados, muy contentos".
Por otro lado, el actor nos hizo un adelanto de lo que se viene en Salvando a Ema: "Es un guion muy bien construido, bien escrito, tiene todos los elementos clásicos del thriller, del melodrama. Yo creo que vamos a poner una nota distinta dentro de este formato que se está empezando a abrir camino para las audiencias en Chile".
Finalmente, el protagonista de la ficción hizo una invitación a no perderse el estreno este próximo 11 de mayo: "Yo espero que la gente lo valore, nos acompañe, se entretenga, disfruten, se rían, se emocionen, se identifiquen y se distraigan de los problemas que cada uno tiene en su vida, eso es un valor importante, de lo que nosotros hacemos. No se lo pierdan".
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