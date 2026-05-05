"Thriller melodramático": Mario Horton adelanta cómo será su personaje y la trama de Salvando a Ema

05 may. 2026 - 10:00 hrs.

Quedan tan solo 7 días para el estreno de Salvando a Ema y Mega.cl conversó de manera exclusiva con Mario Horton, quien nos contó más sobre su personaje.

En la primera teleserie vertical de nuestro canal, el actor dará vida a Esteban, un hombre bastante misterioso y que tendrá un rol fundamental en la ficción.

"Cumple varios roles, varias tareas para el personaje de la Antonia Santa María, en este thriller melodramático", expresó el intérprete.

Salvando a Ema

¿Cómo será la trama de Salvando a Ema?

Tras lo anterior, Mario Horton reveló su emoción y la de su equipo ante el inminente estreno de la primera teleserie vertical de Mega: "Estamos muy entusiasmados, muy contentos".

Por otro lado, el actor nos hizo un adelanto de lo que se viene en Salvando a Ema: "Es un guion muy bien construido, bien escrito, tiene todos los elementos clásicos del thriller, del melodrama. Yo creo que vamos a poner una nota distinta dentro de este formato que se está empezando a abrir camino para las audiencias en Chile".

Salvando a Ema

Finalmente, el protagonista de la ficción hizo una invitación a no perderse el estreno este próximo 11 de mayo: "Yo espero que la gente lo valore, nos acompañe, se entretenga, disfruten, se rían, se emocionen, se identifiquen y se distraigan de los problemas que cada uno tiene en su vida, eso es un valor importante, de lo que nosotros hacemos. No se lo pierdan".

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