¿Cómo logra Aylén Milla un cutis perfecto? Esta es la rutina de skincare nocturna que sigue fielmente

02 may. 2026 - 12:10 hrs.

Tener una piel radiante y saludable es una prioridad para muchas modelos e influencers, y para Aylén Milla no es diferente. La argentina demuestra que la constancia es la clave para cuidar el rostro, especialmente en la noche.

En sus historias de Instagram, la exchica reality compartió la rutina de skincare que sigue religiosamente antes de dormir. Se trata de un ritual completo, con todo lo necesario para darle brillo natural al cutis.

Rutina de skincare nocturna de Aylén Milla

En su registro, Aylén Milla explicó cuáles son los primeros pasos de su rutina: "Me hago doble limpieza, me pongo mi sérum y luego me aplico ácido glicólico o retinol".

Instagram @aylenmilla

Con cuidado, la argentina procedió a ponerse una mascarilla facial hidratante en su rostro y sus alineadores dentales, los cuales actualizó recientemente.

Este ritual lo termina con dos detalles que no pueden omitirse: la aplicación de un bálsamo sobre los labios, así como un spray facial con propiedades nutritivas, ideal para sellar todos los productos antes de recostarse en su cama.

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