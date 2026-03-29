"Mi lugar favorito en el mundo": Aylén Milla vive experiencia 5 estrellas en exclusivo centro estético

29 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Aylén Milla viajó a la ciudad de Barcelona, en España, y aprovechó su estadía para visitar uno de los centros de medicina estética más reconocidos.

Esto lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, donde compartió un par de videos en el sitio y posteriormente reveló el tratamiento al que se sometió.

El lugar favorito de Aylén Milla

"Estoy teniendo una mañana de lujo, 5 estrellas para la longevidad de mi piel y rostro", escribió la influencer argentina en un primer registro, junto a una foto en la que está sentada frente a un espejo.

Instagram @aylenmilla

Posteriormente, mostró como luce el interior del InOut Barcelona, con una pequeña silla, un gran ventanal rojo cubierto con cortinas blancas y una camilla para atender a los clientes.

"Mi lugar favorito en el mundo, no conozco otra clínica así", fue la manera en que Aylén describió este centro estético, que se especializa en procedimientos para garantizar la longevidad de la piel, siempre con efectos naturales.

Reveló que, en esta oportunidad, se sometió a un post sculptra, el cual se encarga de "tensar contornos, mejorar la flacidez y recuperar la estructura", a través de resultados progresivos, ideal para las personas mayores de 35 años.

Instagram @aylenmilla

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