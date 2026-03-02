"A mí en lo personal...": Aylén Milla confirma que está en Dubái durante pleno conflicto en Medio Oriente

02 mar. 2026 - 11:20 hrs.

La situación actual en el Golfo Pérsico no es la mejor, esto a raíz de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de este contra países aliados de los primeros, como los Emiratos Árabes Unidos.

En medio de todo este caos, la influencer argentina Aylén Milla quedó atrapada en Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos conocida por su importante flujo comercial.

Debido a esto, la joven subió varios videos a sus redes sociales donde actualizó un poco de su estado actual, así como lo que está pasando en su entorno.

Aylén Milla explica lo que pasa en Dubái

"Sí, estoy en Dubái, está todo bien, mañana les cuento. Quería hacer este video rápido porque estoy recibiendo muchos mensajes, pero todo está bien, simplemente sigamos pidiendo. Las notificaciones las tengo a tope todo el día", comentó en el primer video.

Enseguida, la argentina afirmó que está pidiendo para que "esto se acabe para todos, que esto no escale a mayores para nadie... Nadie sabe lo que va a pasar, pero de momento las cosas en Dubái están tranquilas. Sí hay pequeños misiles que son interceptados en el aire y esos pedacitos que se rompen en lo que cae, pueden generar algunos daños".

"A mí en los personal todo esto me parece una tontería, yo siento que la violencia nunca se apaga con más violencia, nunca la violencia resuelve ningún problema, pero bueno, no me voy a meter en política porque no me compete, simplemente me parece que siempre inocentes terminan pagando las peleas de egos de políticos", aseguró Milla.

Dicho esto, cerró diciendo que "gracias a Dios agradecemos que estamos bien", realizando una propia corrección, ya que en el video decía que no había muertos, pero las autoridades daban conocimientos de tres fallecidos en la zona.

