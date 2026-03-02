"Lo mejor está por venir": Benjamín Vicuña se deshace en elogios para su hijo Bautista en su cumpleaños 18

02 mar. 2026 - 12:20 hrs.

La vida de Benjamín Vicuña cambió por completo desde que Bautista, su primer hijo varón, nació e iluminó todo lo que el actor nacional tenía en ese entonces.

Por lo mismo, cada 28 de febrero, Benjamín se da un tiempo para celebrar públicamente a su hijo y sobretodo en este momento tan especial, ya que Bautista cumplió 18 años.

Benjamín Vicuña celebra los 18 años de su hijo mayor

"Una madrugada de tormenta naciste como un rockero. Corrieron todos por tu llegada, iluminaste fuerte ese día y así el resto de tus días", partió diciendo el actor.

"En medio de la alegría, pedí un marcador y dibujé una B en tu pie izquierdo y te marqué como a un ternerito, para que nada ni nadie nos pudiera separar nunca", expresó Vicuña, y agregó que "en ese mismo pie izquierdo hoy tienes un tatuaje en honor a tu abuelo. De eso se trata la vida, de homenajear a los que llegan y a los que estuvieron".

En esa línea, Benjamín afirmó que "pisaste fuerte desde el principio y te acompaño a menos de un metro, en silencio, en libertad, pero estoy a tu lado siempre. No me canso de escuchar tus sueños, que ya son los míos, no me canso de mirar tus fotos de niño, que ya son recuerdos y raíces del hombre grande y fuerte que eres hoy".

"Feliz cumpleaños, Bautista, lo mejor está por venir. Te amo y admiro profundamente. Eres un ser único y especial, un caballero de capa y espada, un bailarín del ring, un hijo que le enseña al padre como luchar, reír y vivir", cerró Vicuña, en un carrusel de fotografías de Bautista.

