El regalo que recibió Benjamín Vicuña en la televisión argentina para su hija Magnolia: "¡Mira qué hermoso!"

28 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Desde inicios de enero, Benjamín Vicuña es el conductor de The Balls, un programa argentino de competencias entre equipos que enfrentan preguntas y desafíos.

Durante la transmisión de un reciente episodio, el actor nacional recibió un tierno detalle para su hija Magnolia, la mayor de sus dos hijos con Eugenia "China" Suárez.

El regalo para la hija de Benjamín Vicuña

La pequeña cumplió ocho años el pasado 7 de febrero; quizá por eso en una emisión de esta semana un equipo de concursantes tuvo un gesto para ella, reseña el canal argentino El Trece.

Instagram @benjaminvicuna.ok

"Un regalo para tu hermosa niña Magnolia", dijo la participante que le entregó a Benjamín Vicuña una polera amarilla con el logo del show. "¡Mira qué hermoso! Muchas gracias", reaccionó el animador.

Esta no es la única alusión a los hijos del artista en el programa, ya que días antes, él mismo mencionó al tercero de sus niños con Pampita Ardohain.

Todo surgió cuando leyó una pregunta dirigida a los concursantes de su show: "Durante el profesionalismo, desde 1931 hasta hoy, ¿cuáles de estos equipos han sido campeones de Primera División de AFA?".

La interrogante hizo que el actor nacional recordara de inmediato a su hijo Beltrán, y así lo hizo saber al hablar sobre la respuesta.

"A mí me gustan todos estos equipos; mi hijo Beltrán está en un equipo que no está acá (en la lista de opciones)".

Luego agregó: "Está ya casi, casi por ser futbolista. ¿Lo puedes creer?". De esta manera, Vicuña dejó en evidencia cuán orgulloso está de su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por eltrece (@eltrecetv)

Todo sobre Benjamín Vicuña