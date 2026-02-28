"Creo que voy a...": Sammis Reyes entrega su sincera opinión sobre rutina de Pastor Rocha en Viña 2026

28 feb. 2026 - 11:30 hrs.

En la última jornada del Festival de Viña del Mar, estuvo presente la música urbana y también el humor del Pastor Rocha.

El comediante, reconocido en redes sociales por su humor ácido como sátira a los pastores evangélicos que se comportan de manera abusiva con los fieles.

"Le doy mi bendición, hijo de la vende proteína"

Algo que sorprendió fue que a la salida de la Quinta Vergara, estaba Sammis Reyes, donde fue consultado por su opinión sobre la rutina del Pastor Rocha, luego de que hace algún tiempo pelearan por un chiste del humorista sobre Emilia Dides.

Con Gusto a Viña

Al parecer ya está todo olvidado y el exjugador de la NFL lo felicitó. “Él lo lo hizo bien, se llevó los premios que tenía que llevarse. Humor para todos, así que contento con él. Le doy mi bendición, hijo de la vende proteína”, añadió con una carcajada, añadiendo que “no he hablado hace tiempo, pero todas las bendiciones para él. Lo hizo súper bien y contento por él. Buen humor”, dijo Reyes.

Además, aprovechó de defenderlo de las críticas. "Creo que voy a defenderlo a las críticas. Se la ha criticado porque, cada vez que uno hace algo fuera de la caja, a uno se le critica. Pastor Rocha está pensando fuera de la caja y se le está criticando porque algo está haciendo bien, así que tiene mis bendiciones”, agregó Sammis.

"Pastor Rocha es un grande, se merece estar en ese escenario y lo mejor para él", comentó a Página 7 el exdeportista.

