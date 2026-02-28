¿Iría nuevamente? Álvaro Salas responde si aceptaría asistir al Festival de Viña del Mar 2027

28 feb. 2026 - 13:40 hrs.

Se acaba el Festival de Viña del Mar 2026 y ya se piensa en el 2027, con propuestas e ideas que podrían ser muy buenas para deleitar el próximo año al público.

En ese contexto, Marianne Schmidt le preguntó directamente a Álvaro Salas si es que participaría de la próxima edición del certamen como uno de los platos fuertes del humor.

"Todo es conversable"

En medio del debate sobre el humor en Viña, la Gringa le preguntó a Álvaro Salas si es que él regresaría a la Quinta Vergara.

Con Gusto a Viña

"Todo es conversable en la vida (...) debo agradecer que siempre me dan la opción, yo lo dije el otro día, no es gracia ir todos los años (...) el 2007 fue la última vez", comentó el comediante, ante la posibilidad.

El panel le dijo a Álvaro Salas que lo quieren ver sobre la Quinta Vergara, el comediante no descartó pararse nuevamente en el escenario que lo consolidó.

