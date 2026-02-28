Tenso momento: Sammis Reyes y Cuco Cerda se enfrascaron en una discusión en fiesta viñamarina

28 feb. 2026 - 13:15 hrs.

Tras el fin del Festival de Viña, la Ciudad Jardín siguió de fiesta, dado que se realizó la conocida fiesta "Bresh" donde varios rostros llegaron a disfrutar del evento.

En el lugar, se encontraron Sammis Reyes y Cuco Cerda que al parecer tuvieron un altercado que terminó con ambos viviendo una tensa situación.

¿Enfrentamiento por dichos de Daniela Aránguiz?

Los registros se viralizaron luego de que la expareja de Naya Fácil, Sergio Narchi, publicara un video al interior de la fiesta. Sin embargo, se desconoce el motivo de la discusión, aunque el influencer Danilo 21 comentó que podría ser por los dichos de Daniela Aránguiz sobre Emilia Dides.

@sergio.narchi

Aránguiz había mencionado que la exMiss Chile se había involucrado supuestamente con ambos hermanos Cerda, Raimundo y Cuco.

Cabe destacar que la expareja de Jorge Valdivia se ha enfrascado en discusiones con varias mujeres rostros de televisión, y ha sido lapidaria en sus dichos, lo que generó que fuera altamente pifeada en la Gala del Festival de Viña del Mar.

