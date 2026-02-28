¡Soñados! Matteo Bocelli y Emilia Dides cantaron en el matinal un clásico de Andrea Bocelli
La mañana de este viernes, durante el matinal Con Gusto a Viña, Matteo Bocelli estuvo en el estudio y contó algunas novedades que se vienen para su carrera. Antes de despedirse del panel dejó el recuerdo de un junte soñado que encantó a todos en el estudio y redes sociales.
El cantante italiano cantó junto a la ex Miss Chile, Emilia Dides, una de las canciones más emotivas y conocidas de su padre, Andrea Bocelli.
El video publicado en las redes sociales del matinal, sorprendió positivamente a los seguidores quienes no dudaron en expresar su cariño y admiración por el talento de ambos.
"Hubiese amado verlos cantar en el escenario esa canción" y "Hermosas voces, combinan muy bien", fueron algunas de las impresiones. Asimismo, destacaron la sencillez de los dos y sugirieron a Matteo invitarla a su próximo concierto en el Movistar Arena.
Por su parte Emilia agradeció a Matteo por aceptar cantar esta canción con ella y se despidieron entre aplausos de todo el panel.Ir a la siguiente nota
Ver esta publicación en Instagram
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de