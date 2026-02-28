¡Soñados! Matteo Bocelli y Emilia Dides cantaron en el matinal un clásico de Andrea Bocelli

28 feb. 2026 - 10:35 hrs.

La mañana de este viernes, durante el matinal Con Gusto a Viña, Matteo Bocelli estuvo en el estudio y contó algunas novedades que se vienen para su carrera. Antes de despedirse del panel dejó el recuerdo de un junte soñado que encantó a todos en el estudio y redes sociales.

El cantante italiano cantó junto a la ex Miss Chile, Emilia Dides, una de las canciones más emotivas y conocidas de su padre, Andrea Bocelli.

El video publicado en las redes sociales del matinal, sorprendió positivamente a los seguidores quienes no dudaron en expresar su cariño y admiración por el talento de ambos.

"Hubiese amado verlos cantar en el escenario esa canción" y "Hermosas voces, combinan muy bien", fueron algunas de las impresiones. Asimismo, destacaron la sencillez de los dos y sugirieron a Matteo invitarla a su próximo concierto en el Movistar Arena.

Por su parte Emilia agradeció a Matteo por aceptar cantar esta canción con ella y se despidieron entre aplausos de todo el panel.

