"Deja mucho que desear": Álvaro Salas evaluó musicalmente a los artistas urbanos en Viña 2026

28 feb. 2026 - 10:55 hrs.

Esta mañana, el panel de Con Gusto a Viña comentó en detalle la presentación de los artistas urbanos en la última noche del Festival de Viña del Mar.

Este viernes, los cantantes dieron mucho que hablar por el contenido de sus letras, algo que los panelistas del programa comentaron como una verdad que incomodaba pero que era necesaria.

"Como música es una cosa muy pobre"

En medio del debate, Álvaro Salas quiso dar su opinión sobre el tema, considerando únicamente el factor musical.

"Yo anoche vi muy poco el Festival. Yo admiro y valoro lo que estoy escuchando acá, los mensajes, lo que quiere decir, las letras de sus canciones de los artistas que estuvieron anoche, muy respetable pero yo me voy a remitir por mi formación solamente a la estructura musical, encuentro muy pobre, esta música a mi no me gusta, porque musicalmente, estoy fuera de los mensajes, como música es una cosa muy pobre, como composición musical, como gusto musical, como belleza musical, es por eso que a mí, la música urbana, el reggaetón no es lo mío", comentó el comediante.

"Van a decir por mi edad, por el rango etáreo toda la cosa... musicalmente es muy pobre este tipo de música, respetando lo que quiere decir, lo que representa, lo que dice el mensaje, lo que dicen sus letras, musicalmente deja bastante que desear y hay mucha gente a la que no le gusta", cerró Álvaro Salas.

