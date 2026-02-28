"Tenemos clase, a diferencia...": El descargo de vecino viñamarino contra los turistas santiaguinos

28 feb. 2026 - 12:40 hrs.

Esta mañana Roberto Saa esperaba a Pastor Rocha frente a la casa de su familia en Viña del Mar, un vecino aprovechó las cámaras del matinal e hizo un duro descargo.

El hombre oriundo de la Ciudad Jardín, no dudó en expresar su incomodidad con los santiaguinos al visitar Viña del Mar. Pues, según él sus conciudadanos son muy distintos de las personas de la ciudad capitalina, porque "no tienen clase".

"Así de simple..."

El hombre identificado como Francisco, quiso conversar con el periodista para aclarar que la localidad donde se encontraban correspondía al Barrio Santa Inés y no a Concón como mencionó al inicio del despacho.

En ese contexto, el vecino aprovechó de exponer su desagrado con todo lo relacionado con la ciudad capital. "Los santiaguinos vienen a puro dejar la cag... Los viñamarinos tenemos un toque de aristocracia. Tenemos clase, a diferencia de la gente que viene de allá. Así de simple", sentenció Francisco.

Ni los equipos de futbol se salvaron del descargo matutino del vecino viñamarino. Roberto en un intento de cambiar el ánimo de la conversación preguntó si era hincha de Alberto y por qué tanto rechazo con Santiago. "Son todos penca. Me gustan todos los equipos de provincia, pero odio el de Santiago", dijo.

