"Denle feriado": La graciosa mención de Pastor Rocha a Kidd Voodoo que hizo estallar a Karen Doggenweiler

28 feb. 2026 - 00:39 hrs.

Luego de recibir las Gaviotas de Plata y de Oro, Pastor Rocha mencionó a Kidd Voodoo e hizo estallar de la risa a los animadores y al público del Festival de Viña 2026.

Todo ocurrió cuando Rafael Araneda le preguntó al artista si tenía más contenido para hacer reír al público y él lo interrumpió con una graciosa aseveración: "Voy a subir a Kidd Vooddo".

Cabe destacar que en redes sociales se ha comentado la gran presencia que tuvo el artista en esta edición. Karen Doggenweiler no pudo contener las carcajadas y él volvió al ataque: "Denle feriado al Kidd Voodoo".

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña