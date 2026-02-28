Presentado por: Entel

"Denle feriado": La graciosa mención de Pastor Rocha a Kidd Voodoo que hizo estallar a Karen Doggenweiler

  • Por Fernanda Vielma

Luego de recibir las Gaviotas de Plata y de Oro, Pastor Rocha mencionó a Kidd Voodoo e hizo estallar de la risa a los animadores y al público del Festival de Viña 2026.

Todo ocurrió cuando Rafael Araneda le preguntó al artista si tenía más contenido para hacer reír al público y él lo interrumpió con una graciosa aseveración: "Voy a subir a Kidd Vooddo".

Cabe destacar que en redes sociales se ha comentado la gran presencia que tuvo el artista en esta edición. Karen Doggenweiler no pudo contener las carcajadas y él volvió al ataque: "Denle feriado al Kidd Voodoo". 

