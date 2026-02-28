"Cerremos las escuelas de periodismo": Neme cuestiona a colegas por difundir críticas contra artistas urbanos

28 feb. 2026 - 10:45 hrs.

José Antonio Neme alzó la voz y arrasó con quienes realizaron críticas despiadadas a Pablo Chill-E, junto con criticar a los periodistas que se toman de las redes sociales para armar notas malintencionadas.

"De que es cuma, de baja calidad, ¿de dónde vienen esas críticas?, ¿de qué estamos hablando? Me parece que hay una ignorancia supina, porque nuevamente estamos abriendo la cloaca, el alcantarillado digital, donde cada uno dice lo que quiere, habría que ver qué están haciendo y en qué lugar está cada señor que está criticando el Festival", partió señalando.

El cuestionamiento de Neme

El comunicador centró su molestia con aquellos "colegas que de eso hacen un titular de un diario, de esos 50 o 60 personas que dicen que este señor Chill-E, Milo J, son todos unos ordinarios, rascas, groseros. Después toman eso y lo construyen en una realidad".

"Me parece que este Festival ha construido un monstruo digital, es un monstruo deforme, absolutamente disforme, diría yo, donde cualquier persona dice cualquier cosa, y el problema es que los colegas de nosotros que estuvieron 5 años en la universidad y hacen de eso un tema de conversación", sostuvo.

Sobre la misma, Neme dijo que periodistas y editores que hacen agenda desde lo que se comenta en redes sociales, y que de ser así, "mejor cerremos las escuelas de periodismo de una vez por todas y los editores todos para la casa, que cada uno escriba la que quiere y mañana publicamos eso".

