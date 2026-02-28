Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"La luz viene de dentro": Gala Caldirola revela cuáles son los tratamientos que potencian su glow up natural

  • Por Roselín Acosta
'La luz viene de dentro': Gala Caldirola revela cuáles son los tratamientos que potencian su glow up natural Instagram @galadrielcaldirola

Para Gala Caldirola, mantener una piel suave y con apariencia saludable es una de sus mayores prioridades, especialmente cuando se prepara para presentarse en eventos públicos. 

Es por esto que, a través de su cuenta en Instagram, la influencer compartió los tratamientos a los que suele someterse en una clínica especializada de Santiago para lucir un rostro luminoso, juvenil y lleno de vida.

Lo más visto de Entretenimiento

Los tratamientos detrás del glow up de Gala Caldirola

"Antes de la gala (del Festival de Viña del Mar), hicimos tratamiento de vitaminas y bótox preventivo para potenciar ese glow up y tener una piel radiante", escribió la modelo junto a un par de fotos de su rostro sin maquillaje e iluminado por los rayos de sol. 

Instagram @galadrielcaldirola

Según explicó, estos procedimientos ayudan a "mejorar las imperfecciones por factores externos, como la edad y la exposición solar", y funcionan como complemento a los hábitos saludables que practica a diario.

Ir a la siguiente nota

"La luz viene de dentro. De estar en paz, de descansar, de tomar agua y escuchar lo que tu cuerpo y tu mente necesitan de verdad. De tener buenos hábitos y trabajar en sanar y no solo aparentar", reveló Gala. 

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Todo sobre Gala Caldirola

Leer más de

Minuto a minuto