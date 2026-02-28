"La luz viene de dentro": Gala Caldirola revela cuáles son los tratamientos que potencian su glow up natural

28 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Para Gala Caldirola, mantener una piel suave y con apariencia saludable es una de sus mayores prioridades, especialmente cuando se prepara para presentarse en eventos públicos.

Es por esto que, a través de su cuenta en Instagram, la influencer compartió los tratamientos a los que suele someterse en una clínica especializada de Santiago para lucir un rostro luminoso, juvenil y lleno de vida.

Los tratamientos detrás del glow up de Gala Caldirola

"Antes de la gala (del Festival de Viña del Mar), hicimos tratamiento de vitaminas y bótox preventivo para potenciar ese glow up y tener una piel radiante", escribió la modelo junto a un par de fotos de su rostro sin maquillaje e iluminado por los rayos de sol.

Según explicó, estos procedimientos ayudan a "mejorar las imperfecciones por factores externos, como la edad y la exposición solar", y funcionan como complemento a los hábitos saludables que practica a diario.

"La luz viene de dentro. De estar en paz, de descansar, de tomar agua y escuchar lo que tu cuerpo y tu mente necesitan de verdad. De tener buenos hábitos y trabajar en sanar y no solo aparentar", reveló Gala.

