"Él está haciendo un trabajo tremendo": César Campos alabó el show de Pablo Chill-e en Viña del Mar

28 feb. 2026 - 16:40 hrs.

En la noche final del Festival de Viña del Mar, se presentó uno de los íconos de la escena urbana chilena, Pablo Chill-e que, de la mano de un espectáculo profundamente simbólico, logró conectar con el público y llevarse todos los premios.

Esta mañana, hubo todo tipo de opiniones sobre su performance, pero por sobre todo, felicitaciones por exponer la realidad en un escenario tan importante como la Quinta Vergara.

"Él presentó la realidad de los sectores más marginados de nuestro país"

El periodista César Campos, analizó la propuesta del cantante apelando a la importancia de representar a una parte de la sociedad que ha sido históricamente desplazada.

Con Gusto a Viña

"Lo que yo quería destacar, de verdad, el show de Pablo Chill-e fue memorable. Con un trasfondo social importantísimo que no habíamos visto nosotros en la Quinta Vergara. En primera línea la gente puede decir, no sé, tenía no sé esta animita, este mensaje, pero en el fondo, él presentó la realidad de los sectores más marginados de nuestro país", partió diciendo el comunicador.

También tuvo palabras para el trabajo que realiza Pablo Chill-e con la Coordinadora Social Shishigang.

"Él está haciendo un trabajo tremendo con su grupo "Shishigang" que es una coordinadora, que hace trabajos, ollas comunes, lo quería comentar porque nosotros todo el año estamos hablando de lo que pasa en los sectores más vulnerables, que los baleos, que las poblaciones, que muere la gente y él lo expuso en el escenario no haciendo una apología sino presentando lo que viven día a día", cerró César Campos.

Todo sobre Entretenimiento