"Para que se informe": Maura Rivera responde a comentario sobre sus fotos en bikini en las playas de Miami

28 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Maura Rivera y Mark González disfrutaron de un romántico paseo por las playas de Miami, en Estados Unidos, país donde residen con sus hijos Luciana y Mark Jr. desde hace casi tres años.

La exbailarina compartió en Instagram un carrusel de fotos y videos de su salida en pareja. En algunas de las imágenes lució un bikini rojo escarlata con el que se ganó los elogios de sus seguidores.

La respuesta de Maura Rivera a comentario en Instagram

"La otra vez en la playita. ¿Quién notó el perrito nadando en la primera foto?", escribió Maura Rivera en su post, donde se la ve deleitarse con el sol sobre la arena, o sonreír en el agua junto a su marido.

Instagram @maurarivera27

"Qué mujer más linda", expresó en reacción el exfutbolista, entre otros comentarios positivos de sus fans. "Estás muy linda, como siempre. Saludos y cariños"; "Son la pareja más bella"; "Sigues siendo hermosa y perfecta", dijeron.

Pero la influencer también recibió un mensaje muy diferente de un internauta. "El agua tibia del mar, haciendo calor, no tiene ni un brillo en Miami", comentó.

Rivera no tardó en contestar. "En esta época (invierno) no es así, eso sucede de abril a agosto. Ahora estamos pasando por meses fríos para un clima tropical como es Miami", dijo inicialmente.

"22 grados la máxima de hoy, para que se informe. Saludos", escribió seguidamente. "Gracias por el informe", fue lo único que atinó a decir el usuario.

Instagram @maurarivera27

Lo cierto es que Maura en los últimos días ha estado comentando precisamente sobre las bajas temperaturas que atraviesa Florida en esta temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maura Rivera ?? (@maurarivera27)

Todo sobre Maura Rivera