"Amamos": La Carlita comparte reveladora foto en lencería a casi dos meses de sus cirugías estéticas

28 feb. 2026 - 20:00 hrs.

No hay duda de que la Carlita de TikTok está más que satisfecha con los resultados de las cirugías estéticas que le practicaron a inicios de enero en Miami.

La creadora de contenidos constantemente publica fotos y videos para evidenciar su evolución y mostrar la ropa que antes no le gustaba lucir, pero que ahora ama gracias a su nueva figura.

La reveladora postal de la Carlita tras sus cirugías

En medio de algunos videos alusivos a sus nuevos hábitos después de las operaciones, Carlita Inostroza compartió en sus historias de Instagram una imagen donde dejó ver su cuerpo al completo.

La influencer apareció frente al espejo de su habitación, vestida con un conjunto negro de lencería minimalista, con estilo deportivo. Solo un top triangular de tiros finos y un bikini negro de corte alto en las caderas cubrían su cuerpo.

"Amamos", fue el único comentario de la Carlita al enseñar su silueta a casi dos meses de las operaciones que se realizó: una liposucción en los brazos y una lipotransferencia de abdomen a glúteos.

Instagram @c4rliita

Todo sobre Influencers