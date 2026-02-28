"Amamos": La Carlita comparte reveladora foto en lencería a casi dos meses de sus cirugías estéticas
No hay duda de que la Carlita de TikTok está más que satisfecha con los resultados de las cirugías estéticas que le practicaron a inicios de enero en Miami.
La creadora de contenidos constantemente publica fotos y videos para evidenciar su evolución y mostrar la ropa que antes no le gustaba lucir, pero que ahora ama gracias a su nueva figura.
La reveladora postal de la Carlita tras sus cirugías
En medio de algunos videos alusivos a sus nuevos hábitos después de las operaciones, Carlita Inostroza compartió en sus historias de Instagram una imagen donde dejó ver su cuerpo al completo.Ir a la siguiente nota
La influencer apareció frente al espejo de su habitación, vestida con un conjunto negro de lencería minimalista, con estilo deportivo. Solo un top triangular de tiros finos y un bikini negro de corte alto en las caderas cubrían su cuerpo.
"Amamos", fue el único comentario de la Carlita al enseñar su silueta a casi dos meses de las operaciones que se realizó: una liposucción en los brazos y una lipotransferencia de abdomen a glúteos.
