"Ropa nueva con este cuerpazo nuevo": La Carlita se prueba ajustados vestidos tras operaciones estéticas
La Carlita de TikTok está feliz con los resultados de las cirugías estéticas que se realizó a inicios de año en Miami. Tanto, que se anima a usar vestidos que antes no se hubiera atrevido a lucir.
La creadora de contenidos registró en un video cómo le quedan cuatro distintos outfits ahora que tiene una figura "tuneada", como ella misma lo ha dicho.
Los vestidos de la Carlita con su nueva figura
"Me voy a probar ropa nueva con este cuerpazo nuevo, porque vean este culazo", dijo Carla Inostroza al iniciar la grabación. Primero modeló un minivestido metalizado drapeado, con un pronunciado escote halter.
"Lo compré cuando empecé a salir con el marido (su pololo Matt Hunter). No tenía raja, me quedaba caído hasta acá", dijo. Luego, lució un ajustado vestido de noche, negro y con brillos. "Lo dejé de usar mucho tiempo porque no me gustaba como me quedaba. ¡Me encanta!", exclamó.
Seguidamente, enseñó un ceñido minivestido de falda asimétrica, mangas largas y cuello alto. "¡Se ve estupendo!", opinó sobre el diseño.Ir a la siguiente nota
Por último, Carlita desfiló con un conjunto deportivo de short y crop top en color rosa chicle. "Evitaba usar mucho estas cosas porque no se me veían bien, pero ahora como que amo. Iría a hacer ejercicio así", dijo con entusiasmo.
La alegría de la influencer es evidente, al punto de contagiar a sus fans. "¡La mejor sensación! Las tuneadas te entendemos"; "Vivan las cirugías, hasta yo me emociono por ti, quedaste cuática"; "Amiga, con ese cuerpo todo queda lindo, disfrútalo y cuídalo"; "La lipo más bonita y natural que he visto", dijeron.
