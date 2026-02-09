Logo Mega

"La vida tenía otros planes": Gala Caldirola confirma que está soltera tras breve relación con empresario

  • Por Matías Rivera
Gala Caldirola confirmó, a través de redes sociales, que se encuentra una vez más soltera tras haber estado en una relación con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar. 

La noticia fue confirmada por la propia Gala, en medio de su viaje por Europa con su hija Luz Elif, donde explicó que no quería que surgieran más rumores en torno a su vida amorosa, zanjando así cualquier tipo de especulación. 

Recordemos que Caldirola y Sumar se mostraron públicamente a comienzos de octubre del 2025, asegurando que se sentía muy cómoda con él, subiendo cerros y realizando bastantes actividades al aire libre. 

Gala Caldirola confirma su quiebre amoroso

Precisamente, la española subió un video a bordo de un tren en Europa y escribió que "esto de dar explicaciones me da demasiado toc, pero para que dejen de especular os quiero contar que sí, hace casi un mes que estoy soltera otra vez".

"Al principio me sentí triste y confusa, ahora me río a ratos y me digo a mí misma (abúrrete). Quería transparentarlo y soltarlo para que no me sigan preguntando", afirmó la exesposa de Mauricio Isla.

Enseguida, reflexionó y dijo que "cuando marcas una dirección y te confundes en la ruta, el GPS no dice 'te equivocaste de camino', dice 'recalculando ruta para llegar a tu destino'. Es muy incómodo pensar que no podrás llegar cómo deseabas... Pero un error no define el final".

"Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, sino en aprender de los errores y ser feliz por el camino", cerró Gala Caldirola

 
 
 
