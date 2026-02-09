"Fue un momento crucial": Felipe Braun cuenta cuál fue su razón para alejarse de las teleseries

09 feb. 2026 - 18:20 hrs.

Han transcurrido siete años desde que Felipe Braun desapareció de las teleseries por decisión propia. Hoy, el actor asegura que no va a "volver a ese mundo".

El artista vive en el sur del país, donde trabaja en cine, teatro, en algunos programas de cultura y se adentra incluso en la Inteligencia Artificial, según contó en una entrevista.

La razón de Felipe Braun para dejar las teleseries

"Tengo el músculo de la actuación de televisión absolutamente atrofiado. Ya no voy a volver a ese mundo", declaró Felipe Braun a Radio BioBio, al recordar su último papel en una teleserie.

Fue en el año 2019, cuando actuó en una producción a la que no le fue bien en rating. Estaba basada en la experiencia de la propia guionista, Bárbara Larenas, con el cáncer; una enfermedad de la que moriría un año después.

Instagram @felipebraun1

Este episodio marcó un punto final en esa parte de su carrera. "Fue un momento muy crucial para decir 'ya, llegó el momento de salirme'. Y empecé a abrir nuevos caminos", comentó. Aunque le parece que el ambiente de las teleseres es bonito y admira el trabajo de sus colegas, asegura que ese ya no es su mundo.

"Ahora estoy dedicado a otras cosas y me encanta. Sigo siendo actor, me encanta el cine, el teatro y también estoy súper abierto a esas cosas, pero la actuacion de televisión requiere un entrenamiento grande y difícil. Hay otra generación que está realmente metida, pero yo ya no", puntualizó.

Todo sobre Actores Chilenos