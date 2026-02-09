"Qué lindo es tenerlos": Karen Paola rompe en lágrimas por emotiva sorpresa en su cumpleaños

09 feb. 2026 - 16:20 hrs.

Este 9 de febrero, Karen Paola está celebrando su cumpleaños número 41 en compañía de familiares y amigas, siendo estás últimas quienes tuvieron una sorpresa para ella.

Y es que la pareja de Juan Pedro Verdier se fue de su hogar por el fin de semana para disfrutar de la despedida de soltera de una de sus amigas, siendo unos días que ella tenía reservados exclusivamente para la novia.

Sin embargo, lo que ella no sabía, ni esperaba, era que el día que debían abandonar el departamento que arrendaron, y que caía justo en su cumpleaños, le tenían preparada una sorpresa.

La sorpresa para Karen Paola en su cumpleaños

"Qué lindo es tenerlos en mi vida. Gracias Dios por permitirme un año más de vida y disfrutar el regalo más grande que me diste... mis seres queridos", escribió en un comienzo la cantante, y agradeció a sus amigas por la inesperada sorpresa en la que también estuvo involucrado Juan Pedro Verdier.

Precisamente, en el video se puede ver cómo están todos sentados en la sala del living cuando Karen entra y ve a su pareja, hijo y familia, desatando las lágrimas de la artista.

Para no generar malentendidos, Karen explicó en los comentarios que "la Cami se casa y le estábamos celebrando su despedida de soltera hasta ayer que nos devolvíamos a Santiago porque era mi cumple, pero la Cami 'nos tenía una sorpresa' a todas sus damas de honor, en la que debíamos pasar una a una por un ritual".

"La cosa es que yo quedé de las últimas y paaaaaaa, nació chocapic", dijo emocionada, mientras el resto de sus seguidores la felicitaba en los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Paola (@karenpaolamusic)

Todo sobre Karen Paola