Ignacia Antonia revela importante decisión sobre su hija: Fue tomada junto a su pololo Ak4:20

La popular influencer Ignacia Antonia reveló la importante decisión que tomó junto a su pareja, el cantante urbano Ak4:20, sobre su pequeña hija, Amelia.

Desde el nacimiento de su retoña, el pasado 15 de diciembre, la creadora de contenido no ha perdido el tiempo en compartir cada uno de sus episodios como madre primeriza.

En ese contexto, Ignacia Antonia volvió a tomarse las redes sociales con una fotografía que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La simbólica decisión de Ignacia Antonia y Ak4:20

A través de sus historias, la joven compartió una foto donde aparece la pequeña Amelia con un particular body, o pilucho como se conoce popularmente.

Se trata de una prenda cuyo diseño imita la camiseta de Universidad de Chile, club del que Ignacia Antonia y Ak4:20 son acérrimos hinchas. "De sangre azul la niña", escribió.

Así la joven pareja decidió, por ahora, el camino que tendrá que seguir su hija en el fútbol, o por lo menos intentar traspasarles su pasión por el "Bulla".

