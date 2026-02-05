"El ángel más lindo y fiel": Máximo Menem Bolocco recuerda a su abuela con emotivo mensaje

05 feb. 2026 - 12:10 hrs.

Máximo Menem Bolocco ocupó sus redes sociales para reflexionar sobre el gran comienzo de año que tuvo, aunque lamentablemente en este se incluye la muerte de su abuela, momento que para él fue el cierre de un ciclo.

Y es que hace unas semanas, Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, falleció a los 90 años, dejando a ambas figuras del espectáculo muy tristes por esta situación.

A las horas, Máximo publicó una historia de despedida para su abuela. Sin embargo, en esta ocasión realizó un posteo donde habló un poco más de lo que significó para él la muerte de su abuela.

Máximo Menem Bolocco recuerda a su fallecida abuela

Precisamente, Máximo compartió un carrusel en Instagram donde se pueden ver fotos de sus viajes, amigos, algunas con su madre y también incluyó ciertas postales de su abuela.

Por lo mismo, el joven escribió: "Gran comienzo de año, las cosas cambian y soy fiel creyente de que todo pasa por algo".

Enseguida, Máximo aprovechó esta misma publicación para reflexionar y hablar un poco más en detalles sobre el deceso de su abuela y lo que implicó para él: "Parten y se cierran ciclos, este año parte con la partida de mi Roli, que sin duda nos acompaña más que nunca. El ángel más lindo y fiel que se puede tener".

"Les dejo un poco de lo que fue este enero, y gracias infinitas por el cariño", cerró Máximo, en una publicación que se llenó de comentarios de consuelo y mensajes de mucho fuerza para él y su familia.

