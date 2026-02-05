La inesperada colaboración entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova que sorprende a sus seguidores

05 feb. 2026 - 11:20 hrs.

La relación entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova parecía desgastada para muchos, a raíz de las últimas polémicas que hubo entre ambos.

Y es que Ludmila salió a defenderse luego que Ballero revelara que ella se encontraba rehaciendo su vida amorosa tras su quiebre matrimonial, razón por la que él también buscó y justificó salir con alguien más, pese a unas declaraciones donde decía que le costaría meses estar con otras mujeres.

Sin embargo, eso parece ser parte del pasado, ya que ambos tienen hijos en común que criar y el amor de familia es más fuerte, tanto así que dejaron a sus seguidores sorprendidos.

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova sorprenden al reunirse

Precisamente, el exmatrimonio hizo una publicación en conjunto en Instagram, promocionando a una reconocida tienda de útiles escolares.

La idea de este canje era demostrar que este comercio tiene todos los objetos necesarios para el retorno de los niños al colegio, instancia en la que se ve a Ludmila, Álvaro y sus cuatro hijos compartiendo y grabando contenido.

"La gente atacada y la familia más unida que nunca"; "Familia siempre será familia"; "Unidos por los hijos, grande Álvaro y grande Ludmila. Son admirables, sigan así protegiendo a su hermosa familia", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores tras ver la publicación.

