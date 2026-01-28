"Es mi vida": Ludmila Ksenofontova reacciona a inesperada revelación personal sobre ella que hizo Ballero

28 en. 2026 - 15:10 hrs.

Ludmila Ksenofontova ha visto cómo su privacidad fue pasada a llevar, luego que Álvaro Ballero revelara que ella estaba rehaciendo su vida amorosa con otra persona.

Esto a raíz de que durante los últimos días surgió el rumor de que Álvaro estaba con otra mujer, lo que llevó a la gente a criticarlo por contradecir sus propias palabras, instancia que Ballero tomó y defendió su actitud, ya que hace poco se había enterado que Ludmila estaba en pareja nuevamente.

Como era de esperar, Ludmila no se quedó en silencio ante esta situación, ya que vio expuesta su vida privada, algo que intenta mantener bajo perfil.

Ludmila cuestiona revelación sobre su vida personal

Y es que a través de historias de Instagram, Ludmila subió una publicación que se había realizado en un medio de farándula respecto a esta situación y escribió: "Cada uno tiene su tiempo para contar las cosas, y si uno no quiere contar también es válido".

"Aquí no me preguntaron si yo quería contar o no. Si estoy conociendo a alguien es mi vida, yo me separé, no era una pelea, era una decisión", afirmó con dureza.

Instagram

Enseguida, subió otra historia y manifestó que "otra cosa que también quiero aclarar, aquí nadie fue infiel, nos separamos y conocimos personas, cada uno con su vida. Si fue pronto o no es cosa de cada uno. Hoy día estoy full niños".

Instagram

Todo sobre Celebridades chilenas