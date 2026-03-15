"Este secreto nunca lo escuchamos": Mafe Bertero revela efectiva técnica de belleza

15 mar. 2026 - 20:00 hrs.

María Fernanda Bertero reveló públicamente uno de sus más grandes secretos estéticos, uno con el que logra que su cutis absorba mejor los productos para el cuidado de la piel y luzca radiante en todo momento.

Esta técnica, a la que recurrió para la Gala del Festival de Viña del Mar, la reveló durante su participación en el podcast Dale Color que conduce la modelo y presentadora Eugenia Lemos.

Secreto de Mafe Bertero para un cutis terso

"Uno tiene vellitos (en el rostro). Cuando uno se los saca, el maquillaje queda mucho mejor", explicó Mafe Bertero sobre la eliminación de los vellos faciales o dermaplaning, el nombre de este procedimiento que le recomendó su maquilladora.

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"Tienen unas maquinitas que es casi como un lápiz, que tú te lo vas pasando y te va rasurando por encima. No es como navaja, es como un roller", agregó la actriz en el podcast.

Aseguró que "las cremas se impregnan mejor en la piel" de esta manera y desmintió posibles efectos secundarios como el posterior crecimiento de vello más grueso.

Claramente sorprendida por este truco de belleza, Eugenia comentó: "Mira que llevamos seis temporadas de Dale Color y este secreto nunca lo escuchamos, chicas".

@eugelemosok ¿Cuál es tu principal truco de belleza? ✨ Amamos este súper dato de @Mafe Bertero 💄💫 Un tip simple pero que hace toda la diferencia. ¿Tú también lo has hecho? 👀💬 Mira el capítulo completo de Dale Color en YouTube, Spotify 🎙️▶️ 📺 #dalecolor #elpodcastdelamoda ♬ sonido original - Eugelemosok

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