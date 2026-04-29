¿Conocerá a su padre? Tito llegará hasta la casa de Hingilberto Núñez en el capítulo 118 de RDS

29 abr. 2026 - 23:30 hrs.

En el avance del capítulo 118 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) estará a punto de cumplir un sueño de años: reencontrarse con su padre.

Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) le ocultó la mesada que le enviaba y que posiblemente haya muerto por virus hanta -según comentarios de las vecinas de su ex-, pero no impidió la búsqueda de su hijo.

Con nerviosismo y acompañado de Jaime (Francisco Reyes), el crack de La Roja llegará hasta la última dirección conocida de don Hingilberto Núñez. ¿Qué sorpresa se llevará en el lugar?

Reunión de Superados / Mega

La vida de Javiera estará de cabeza

Como Matilde (Ignacia Baeza) está redescubriendo la vida en pareja, le aconsejará a Javiera (Daniela Ramírez) que se deje llevar y acepte estar con Manuel (Mario Horton). Él sería un buen compañero para reequilibrar su día a día.

Sin embargo, su amiga no solo le contará que rechazó la romántica propuesta de Manuel, sino que tiene más problemas sobre sus hombros, ya que Tortu (Isabella Gómez) es quien se robó la plata de Gustavo (Nicolás Mena).