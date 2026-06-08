Domingo hará una dolorosa declaración por la muerte de Coke en el capítulo 140 de Reunión de Superados
Presentado por Abastible
En el avance del capítulo 140 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) le dará una grata sorpresa a Manuel (Mario Horton) en el día del velorio de Coke (Diego Muñoz).
Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) realizará una dolorosa reflexión tras la muerte de su padre.
El joven cuestionará a Coke por no haber sido capaz de superar su adicción al alcohol, asegurando que esta terminó siendo más fuerte que el amor que sentía por su familia.
Juan de Dios logrará contactar a Matilde
Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) agotará todos sus esfuerzos para poder comunicarse con Matilde (Ignacia Baeza).Ir a la siguiente nota
Tras varios intentos, el abogado conseguirá hablar con su colega por teléfono, instancia en la que ella aprovechará de desahogarse y expresar el difícil momento que está atravesando.Ve el capítulo en
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