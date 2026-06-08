Domingo hará una dolorosa declaración por la muerte de Coke en el capítulo 140 de Reunión de Superados

08 jun. 2026 - 22:20 hrs.

Presentado por Abastible

En el avance del capítulo 140 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) le dará una grata sorpresa a Manuel (Mario Horton) en el día del velorio de Coke (Diego Muñoz).

Por otro lado, Domingo (Beltrán Izquierdo) realizará una dolorosa reflexión tras la muerte de su padre.

El joven cuestionará a Coke por no haber sido capaz de superar su adicción al alcohol, asegurando que esta terminó siendo más fuerte que el amor que sentía por su familia.

Reunión de Superados / Mega

Juan de Dios logrará contactar a Matilde

Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) agotará todos sus esfuerzos para poder comunicarse con Matilde (Ignacia Baeza).

Tras varios intentos, el abogado conseguirá hablar con su colega por teléfono, instancia en la que ella aprovechará de desahogarse y expresar el difícil momento que está atravesando.