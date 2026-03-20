Querido actor de Generación 98 se une a Reunión de Superados: Será profesor del colegio

20 mar. 2026 - 17:15 hrs.

Un reconocido actor nacional se incorporará próximamente a Reunión de Superados, la teleserie nocturna de Mega.

Se trata de Gabriel Urzúa, de 39 años, quien cuenta con una destacada trayectoria en el Área Dramática del canal.

Todo sobre Reunión de Superados

Su primer papel en Mega fue en la teleserie diurna Verdades Ocultas (2021), donde interpretó a Benjamín Valencia y Benjamín Mackenna. Posteriormente, formó parte del elenco de La Ley de Baltazar (2022), dando vida a Hernán Amunátegui.

Verdades Ocultas / Mega

Sin embargo, su rol más destacado fue el de Robin Valdivia López en Generación 98 (2023). Gracias a este personaje, Mega incluso lanzó el spinoff I Love Robin (2024), el cual protagonizó junto a Daniela Ramírez.

El papel de Gabriel Urzúa en Reunión de Superados

En la actual teleserie nocturna, Gabriel Urzúa interpretará a Tomás Flores, el nuevo profesor de lenguaje y música del Thomas Campbell School.

En su juventud, Flores estudió con beca en el mismo establecimiento y ahora, a sus 42 años, regresa como docente, prometiendo revolucionar la dinámica entre los apoderados del colegio.

Reunión de Superados / Mega

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