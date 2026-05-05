Viene a romper esquemas: Gabriel Urzúa revela detalles sobre Tomás, el nuevo profesor de Reunión de Superados

05 may. 2026 - 07:20 hrs.

Un nuevo profesor se integra a Reunión de Superados y está en manos de Gabriel Urzúa, quien reveló un poco acerca del personaje de Tomás Flores.

Entre abrazos de los alumnos del Thomas Campbell School, Urzúa señaló que "Tomás es un profesor que llega al colegio como reemplazante; profe de lenguaje, pero aparte de eso también es profe de música".

Pero más allá de integrarse a esta selecta comunidad estudiantil -muchas veces rígida sobre quienes participan de ella-, el intérprete adelantó que causará cierto revuelo.

Reunión de Superados / Mega

"Quizá va a dejar un poco inquieta a las personas de este colegio, primero por su look y otras cosas que va a venir a mostrar".

Un pasado con Tere

Tere Astaburuaga (Elisa Zulueta) es la titular de lenguaje, pero producto de su depresión se tomó unos cuantos días de descanso. Por esta razón es que desde dirección se vieron en la necesidad de tener un reemplazo para la asignatura.

Lo curioso es que ella ya conoce a Tomás desde hace varios años.

"Yo espero buena onda con la Tere, nosotros nos conocimos, fuimos compañeros de curso en este colegio, pero yo creo que ella se siente un poco insegura. Estamos invadiendo su espacio, pero seguro que se va a ir relajando, la cosa... va a estar todo bien", aseguró el actor.

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