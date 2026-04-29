Reunión de Superados - Capítulo 117: Javiera prioriza a Tortu

29 abr. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 117 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) habló con Rubén (Claudio Olate) sobre el robo. Lamentó mucho lo que hizo su hija, pero no sabía cómo reaccionar al respecto.

El profesor le dio un consejo de buena fe: ella lidia con una familia numerosa y sin el apoyo del padre de sus hijos. Es normal que, en esas circunstancias, descuide a Tortu (Isabella Gómez) y que la pequeña reaccione buscando un poco de atención parental.

Lo ideal es que pueda dedicarle más tiempo; ojalá una tarde completa entre madre e hija.

Reunión de Superados / Mega

La familia o el amor

Con esto en mente, Javi tomó una decisión personal importante y fue a visitar a Manuel (Mario Horton).

Aunque ella se muera por estar con él, Tortu es su prioridad. No puede embarcarse en una nueva relación si eso significa descuidar a su hija, así que rechazó su propuesta.