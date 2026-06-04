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Reunión de Superados - Capítulo 138: Tere y Javiera intentan consolar a Matilde

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) se acercan a Matilde (Ignacia Baeza), ya que la abogada explota contra Coke (Diego Muñoz). 

Precisamente, Matilde comienza a reclamar en contra de su expareja por dejarla sola con los niños y por arruinar todos sus momentos familiares de aquí en adelante, además de asegurar que se trató de una acción que tomó por elección. 

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Sin embargo, Tere y Javiera, más allá de apoyarla, intentan hacerla entender que Coke tenía una enfermedad y amaba mucho a sus hijos, por lo que esto no fue una decisión, sino un trágico y lamentable accidente. 

Josefa y Manuel
Reunión de Superados / MEGA

Josefa busca a Manuel

Por otra parte, Josefa (Luz Valdivieso) llega hasta la casa de Manuel (Mario Horton) para hablar sobre Coke y lo que le pasó. 

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De inmediato, la terapeuta se culpa por no contestar el teléfono esa noche, ya que Coke la había llamado. No obstante, Manuel explica que su amigo estaba enfermo. 

Finalmente, Josefa pide a Manuel que, con sus contactos, logre abrir la iglesia para tener un espacio y despedirse de él. 

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