Reunión de Superados - Capítulo 138: Tere y Javiera intentan consolar a Matilde

04 jun. 2026 - 23:15 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) se acercan a Matilde (Ignacia Baeza), ya que la abogada explota contra Coke (Diego Muñoz).

Precisamente, Matilde comienza a reclamar en contra de su expareja por dejarla sola con los niños y por arruinar todos sus momentos familiares de aquí en adelante, además de asegurar que se trató de una acción que tomó por elección.

Sin embargo, Tere y Javiera, más allá de apoyarla, intentan hacerla entender que Coke tenía una enfermedad y amaba mucho a sus hijos, por lo que esto no fue una decisión, sino un trágico y lamentable accidente.

Reunión de Superados / MEGA

Josefa busca a Manuel

Por otra parte, Josefa (Luz Valdivieso) llega hasta la casa de Manuel (Mario Horton) para hablar sobre Coke y lo que le pasó.

De inmediato, la terapeuta se culpa por no contestar el teléfono esa noche, ya que Coke la había llamado. No obstante, Manuel explica que su amigo estaba enfermo.

Finalmente, Josefa pide a Manuel que, con sus contactos, logre abrir la iglesia para tener un espacio y despedirse de él.