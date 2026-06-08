El Internado - Capítulo 149: Blu Dumay es la gran ganadora

08 jun. 2026 - 00:51 hrs.

En el último capítulo de El Internado, Luis Mateucci, Blu Dumay, Tom Brusse, Arenita y Agustina Pontoriero se enfrentaron en una impactante competencia por el premio.

En la primera fase, los participantes tuvieron que pasar un circuito físico, en el cual tuvieron que resolver distintos acertijos para poder sacar ingredientes necesarios para la preparación.

Algunos tuvieron varias complejidades a la hora de rescatar los productos, pero rápidamente pudieron llegar a sus estaciones para comenzar el menú.

El Internado

Todos tuvieron platos muy buenos

La tensión comenzó a subir con el correr del tiempo y cuando estaban terminando el plato de fondo, tuvieron que hacer un puzzle en altura para encontrar un ingrediente necesario para el postre.

Llegó el momento de presentar los tres platos y cada uno recibió comentarios bastante positivos, donde los chefs destacaron el gran crecimiento que tuvieron a lo largo de todo el reality.

Finalmente, Yann Yvin, Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne dieron como ganadora a Blu Dumay, quien se emocionó hasta las lágrimas y se llevó un auto híbrido.