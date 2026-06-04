El Internado - Capítulo 147: La inesperada renuncia de Furia
En el capítulo 147 de El Internado, Luis Mateucci y Otakin comenzaron a molestar a Furia en distintas situaciones en la casona.
Los enfrentamientos no cesaron y en una actividad en la chacra, la tensión siguió subiendo entre estos tres participantes, llegando al punto de que la trasandina se retiró indignada.
Juliana Scaglione no pudo lidiar con la presión y luego de pensar a solas varios minutos, decidió armar sus maletas y abandonar la competencia sin despedirse de nadie.
Dos nuevos finalistas
Con el impacto de una inesperada renuncia, Otakin, Luis Mateucci y Arenita se tuvieron que enfrentar en un duelo triple para ganarse un cupo en la gran final.
Luego de realizar un menú muy difícil y varias complejidades, los jueces deliberaron y eligieron al argentino y a Natalia Rodríguez como los ganadores del enfrentamiento.
Ya en la casa, el creador de contenido chileno lloró de frustración y sus amigos más cercanos intentaron consolarlo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 146: Tom Brusse y Akemi Nakamura se enfrentaron en un increíble duelo
-
El Internado - Capítulo 145: Dos eliminaciones tuvieron un vuelco inesperado
-
El Internado - Capítulo 144: La guerra está declarada entre Furia y Luis Mateucci
-
El Internado - Capítulo 143: La especial cita de Tom Brusse y Akemi Nakamura
-
El Internado - Capítulo 142: Acuerdos inesperados dejaron fuera de competencia a Camila Nash
-
El Internado - Capítulo 141: Las estrategias de los famosos por Asamblea del Fuego con un eliminado inmediato