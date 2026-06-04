El Internado - Capítulo 147: La inesperada renuncia de Furia

04 jun. 2026 - 01:15 hrs.

En el capítulo 147 de El Internado, Luis Mateucci y Otakin comenzaron a molestar a Furia en distintas situaciones en la casona.

Los enfrentamientos no cesaron y en una actividad en la chacra, la tensión siguió subiendo entre estos tres participantes, llegando al punto de que la trasandina se retiró indignada.

Juliana Scaglione no pudo lidiar con la presión y luego de pensar a solas varios minutos, decidió armar sus maletas y abandonar la competencia sin despedirse de nadie.

El Internado

Dos nuevos finalistas

Con el impacto de una inesperada renuncia, Otakin, Luis Mateucci y Arenita se tuvieron que enfrentar en un duelo triple para ganarse un cupo en la gran final.

Luego de realizar un menú muy difícil y varias complejidades, los jueces deliberaron y eligieron al argentino y a Natalia Rodríguez como los ganadores del enfrentamiento.

Ya en la casa, el creador de contenido chileno lloró de frustración y sus amigos más cercanos intentaron consolarlo.