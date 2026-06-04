Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 147: La inesperada renuncia de Furia El Internado

El Internado - Capítulo 147: La inesperada renuncia de Furia

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 147 de El Internado, Luis Mateucci y Otakin comenzaron a molestar a Furia en distintas situaciones en la casona.

Los enfrentamientos no cesaron y en una actividad en la chacra, la tensión siguió subiendo entre estos tres participantes, llegando al punto de que la trasandina se retiró indignada.

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Juliana Scaglione no pudo lidiar con la presión y luego de pensar a solas varios minutos, decidió armar sus maletas y abandonar la competencia sin despedirse de nadie.

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Dos nuevos finalistas

Con el impacto de una inesperada renuncia, Otakin, Luis Mateucci y Arenita se tuvieron que enfrentar en un duelo triple para ganarse un cupo en la gran final. 

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Luego de realizar un menú muy difícil y varias complejidades, los jueces deliberaron y eligieron al argentino y a Natalia Rodríguez como los ganadores del enfrentamiento.

Ya en la casa, el creador de contenido chileno lloró de frustración y sus amigos más cercanos intentaron consolarlo.

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