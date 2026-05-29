Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 143: La especial cita de Tom Brusse y Akemi Nakamura El Internado

El Internado - Capítulo 143: La especial cita de Tom Brusse y Akemi Nakamura

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 143 de El Internado, fue el primer día de Tom Brusse sin Camila Nash en el encierro y su entretención fue molestar a Akemi Nakamura.

Como ya son semifinalistas, los participantes obtuvieron el preciado uniforme dorado y enfrentaron la última competencia de cocina extrema. 

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El desafío fue preparar el conocido y complicado lomo Wellington, mientras tenían una especie de guillotina en el cuello en los 30 minutos iniciales de la prueba. 

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Luis Mateucci contra Agustina Pontoriero

Tras la evaluación, Tonka Tomicic hizo hincapié en que el lugar en el que quedaran con sus platos iba a ser fundamental y los mejores fueron Agustina Pontoriero, Tom Brusse, Luis Mateucci y Arenita

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Terminada la competencia, Luis Mateucci se refirió en duros términos a Agustina Pontoriero y aseguró que se le habían subido los humos a la cabeza por ser la mejor. 

Finalmente, Tom Brusse y Akemi Nakamura tuvieron una cita, donde él la sorprendió y le preguntó si podría haber una segunda oportunidad entre ellos. 

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