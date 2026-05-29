El Internado - Capítulo 143: La especial cita de Tom Brusse y Akemi Nakamura

29 may. 2026 - 01:05 hrs.

En el capítulo 143 de El Internado, fue el primer día de Tom Brusse sin Camila Nash en el encierro y su entretención fue molestar a Akemi Nakamura.

Como ya son semifinalistas, los participantes obtuvieron el preciado uniforme dorado y enfrentaron la última competencia de cocina extrema.

El desafío fue preparar el conocido y complicado lomo Wellington, mientras tenían una especie de guillotina en el cuello en los 30 minutos iniciales de la prueba.

El Internado

Luis Mateucci contra Agustina Pontoriero

Tras la evaluación, Tonka Tomicic hizo hincapié en que el lugar en el que quedaran con sus platos iba a ser fundamental y los mejores fueron Agustina Pontoriero, Tom Brusse, Luis Mateucci y Arenita.

Terminada la competencia, Luis Mateucci se refirió en duros términos a Agustina Pontoriero y aseguró que se le habían subido los humos a la cabeza por ser la mejor.

Finalmente, Tom Brusse y Akemi Nakamura tuvieron una cita, donde él la sorprendió y le preguntó si podría haber una segunda oportunidad entre ellos.