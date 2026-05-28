El Internado - Capítulo 142: Acuerdos inesperados dejaron fuera de competencia a Camila Nash

28 may. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 142 de El Internado, los participantes enfrentaron uno de los momentos más duros del reality, una Asamblea del Fuego con eliminación inmediata.

Akemi Nakamura fue la primera e intentó confundir nombrando a Arenita, sin embargo, luego eligió a Camila Nash como su amenazada, en una escena donde se dijeron de todo.

Pero el romantiscismo también se tomó una parte del rito y Tom Brusse le pidió pololeo a la influencer, con una frase bastante particular.

El Internado

Inesperadas reconciliaciones

Poco a poco, los votos se comenzaron a acumular entre Camila Nash y Arenita, pero Otakin cumplió con su palabra y decidió votar por la ahora novia de Tom Brusse, desatando reclamos de parte de Luis Mateucci.

Furia también se tomó un momento para pedirle disculpas a Otakin y reentablar su amistad, misma situación que vivieron Natalia Rodríguez y el influencer.

Finalmente y con el voto de Arenita, Camila Nash se convirtió en la nueva eliminada de El Internado.