Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 142: Acuerdos inesperados dejaron fuera de competencia a Camila Nash El Internado

El Internado - Capítulo 142: Acuerdos inesperados dejaron fuera de competencia a Camila Nash

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 142 de El Internado, los participantes enfrentaron uno de los momentos más duros del reality, una Asamblea del Fuego con eliminación inmediata. 

Akemi Nakamura fue la primera e intentó confundir nombrando a Arenita, sin embargo, luego eligió a Camila Nash como su amenazada, en una escena donde se dijeron de todo.

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Pero el romantiscismo también se tomó una parte del rito y Tom Brusse le pidió pololeo a la influencer, con una frase bastante particular.

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Inesperadas reconciliaciones

Poco a poco, los votos se comenzaron a acumular entre Camila Nash y Arenita, pero Otakin cumplió con su palabra y decidió votar por la ahora novia de Tom Brusse, desatando reclamos de parte de Luis Mateucci

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Furia también se tomó un momento para pedirle disculpas a Otakin y reentablar su amistad, misma situación que vivieron Natalia Rodríguez y el influencer.

Finalmente y con el voto de Arenita, Camila Nash se convirtió en la nueva eliminada de El Internado.

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