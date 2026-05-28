"Andas de matona": Explosiva pelea entre Camila Nash y Arenita sacó a relucir doloroso pasado en Yingo

28 may. 2026 - 00:05 hrs.

En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.

Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.

Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.

El voto de Camila Nash

Camila Nash fue la segunda en votar y llamó al frente a Arenita y su primer descargo fue bastante duro: "Cuando estuviste en Yingo te hicieron un bullying tremendo, clasista, horrible ¿No sé si lo recuerdas? Por los cuernos que tenías, que te los ponían hasta tus propias amigas. Te has convertido en todo lo que destruyó la vida en algún momento y que todavía te quedan secuelas respecto a tu aspecto físico. Hoy día eres todo eso, te ríes del físico, haces bullying, andas de matona".

El Internado

Lógicamente, Natalia Rodríguez no se quedó callada y desmintió las declaraciones de su enemiga: "Estás cag... de miedo, estoy aburrida que cada vez que puedes traes el pasado a mi vida, a mí me importa una ver... yo tengo una vida maravillosa afuera, tú no tienes nada, me das lástima".

Ambas se retiraron a sus puestos, pero igualmente continuaron lanzándose frases como "no tienes autoestima, te vistes toda provocadora, porque no te quieres" y "podrida".