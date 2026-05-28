"Me faltaba algo": Furia le pidió disculpas a Otakin e hicieron las paces en plena Asamblea del Fuego
En el capítulo 142 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse a una de las Asambleas del Fuego más complejas de todos los tiempos.
Tan solo unas horas antes, Tonka Tomicic les advirtió a los famosos que el más votado no sería amenazado, si no que directamente eliminado de la competencia.
Rápidamente, todos comenzaron a armar estrategias para poder votar a la misma persona y los dos blancos fueron Camila Nash y Arenita.
El inesperado momento entre Furia y Otakin
Antes de realizar su voto, Furia le hizo una mención a Otakin, que nadie se esperaba: "Hola, cariño. Sé que la estuviste pasando bastante mal, te extrañé un montón y hacemos las paces de nuevo. Lo volví a tocar y dije 'ay, me faltaba algo'".
Fran García-Huidobro quedó de una pieza con una reconciliación que pensó que nunca iba a llegar y le preguntó al influencer cómo se sentía y si aceptaba retomar su amistad.
"Bueno, de los arrepentidos será el reino de los cielos, agradezco sus... no sé si son disculpas, ella es particular. Siempre estoy disponible", expresó.
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